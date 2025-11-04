Лидер «Чайфа» ответил депутатам, требующим запретить Михаила Круга и «Сектор Газа»

Инициативы по запрету песен «Сектор Газа» или Михаила Круга, а также ограничению использования ненормативной лексики являются неправомерными, поскольку лишают людей свободы выбора. С такой точкой зрения выступил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, ставший гостем программы на радио «Комсомольская правда».

«Не слушайте, и всё». Вам никто не запрещает озвучивать, что эти песни вам не нравятся, но вот так за всех решать, что кому слушать, это неправильно», — отметил он в беседе с kp.ru.

По его словам, он лично не знаком с творчеством «Сектора Газа», но при этом уважает музыкальные предпочтения других людей.

Касаясь темы возможного запрета мата Шахрин выразил обеспокоенность тем, что сегодня ненормативную лексику превращают в мусор. Имея за плечами девятилетний опыт работы на стройке он заявил, что стал свидетелем высшего пилотажа в использовании русской брани. Музыкант пояснил, что раньше мат выполнял конкретную функцию, сравнимую с обезболивающим или стимулятором, и применялся в исключительные моменты, а сейчас его употребляют через слово, что, по его мнению, убивает саму суть этого явления.