«Риск для мира»: Пашинян сделал тревожное заявление о возвращении армян в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что возвращение армянских беженцев в Карабах может поставить под угрозу достигнутое между Баку и Ереваном мирное соглашение. По его словам, это сложный вопрос, поскольку такое возвращение означало бы возобновление первопричин конфликта.

«Считаю повестку возвращения наших перемещённых сестёр и братьев из Карабаха риском для мира. <...> Эта тема, повестка возвращения внутренне перемещённых лиц, вообще опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта», — сказал Пашинян на форуме «Построение мира и многостороннего сотрудничества».

Он также сравнил мир с новорожденным, нуждающимся в уходе, и призвал к подписанию мирного договора, делимитации границ и установлению спокойствия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что возвращение азербайджанцев на территорию Армении не должно вызывать беспокойства у армянского населения. Он подчеркнул, что азербайджанцы, проживая в других странах, никогда не становились источником проблем.

Кроме того, сообщалось, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Ильхам Алиев подчеркнул, что активное взаимодействие между двумя странами обладает серьёзным геополитическим значением в контексте открытия новых транспортных маршрутов на пространстве Евразии.