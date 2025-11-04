Главные поручения Путина по итогам Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, определив ключевые направления развития Дальнего Востока и Арктики до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено разработать и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа до августа 2026 года. Среди конкретных задач — создание не менее десяти промышленных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов для малого и среднего бизнеса в ДФО и арктических регионах к 2030 году.

Особое внимание уделено развитию минерально-сырьевой базы: до 1 декабря должен быть утверждён план развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов, а также строительства мультимодальных транспортно-логистических центров на границе с Китаем и КНДР.

Программа дальневосточной и арктической ипотеки будет расширена на семьи с третьим и последующими детьми, рождёнными после 1 января 2024 года, всех работников государственных и муниципальных учебных заведений в этих регионах, а также на покупку вторичного жилья в городах, где не ведётся строительство многоквартирных домов.

Напомним, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Россия продемонстрировала свою открытость к равноправному партнёрству со всеми странами, готовыми к конструктивному диалогу. Как отметил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ и советник президента РФ Антон Кобяков, глава РФ высоко оценил роль Форума как площадки для общения с представителями практически всего Тихоокеанского региона. В мероприятии приняли участие около 8000 человек, включая представителей СМИ.