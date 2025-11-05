Life.ru выяснил, действительно ли кальций из молочных продуктов спасает кости

Представление о молочных продуктах как главном источнике здоровья костей прочно держалось десятилетиями. Однако современные данные ставят под сомнение этот стереотип. Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог, АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«Молоко, сыр, творог — эти продукты десятилетиями считались символом крепких костей. Но современные исследования показывают: кальций из молочных продуктов — лишь часть уравнения. Можно ежедневно получать его в нужном количестве и всё равно страдать от хрупкости костей. Причина в том, что для усвоения кальция организм нуждается в целой команде других веществ и правильном образе жизни», — отметила эксперт.

Суточная норма кальция для взрослого человека, по информации Роспотребнадзора, составляет около 1000 мг, а после шестидесяти лет — до 1200 мг. При этом усваивается далеко не всё, что поступает с пищей. Ключевую роль играет витамин D — именно он помогает минералу попасть в кости и задержаться в организме. Без него большая часть кальция выводится, не принося пользы.

Белок, по словам врача, формирует основу костной ткани. Если его не хватает, кальцию просто некуда «встраиваться». При избытке кофе, алкоголя и соли усвоение минералов ухудшается, а их выведение из организма ускоряется.

«Самыми богатыми источниками кальция остаются сыры. Лидирует пармезан — в 100 граммах содержится больше дневной нормы. Другие твёрдые сыры, вроде голландского или швейцарского, тоже обеспечивают организм почти тысячей миллиграммов кальция. Однако стоит помнить: сыр калориен и содержит много насыщенных жиров, поэтому злоупотреблять им не стоит», — подчёркивает специалист.

Молоко и творог содержат меньше кальция, но усваиваются легче благодаря лактозе. Среди растительных источников собеседница Life.ru выделила кунжут и бобовые, а среди животных — консервированные сардины, содержащие и витамин D, и кальций. Кроме того, необходим и солнечный свет для естественной выработки витамина D.

«Пить молоко литрами — не значит защищать кости от остеопороза. Организм нуждается не только в кальции, но и в правильных условиях для его усвоения. Рацион должен быть разнообразным: с белками, жирными сортами рыбы, орехами, зелёными овощами. А ещё — с достаточным отдыхом, умеренной физической нагрузкой и минимумом вредных привычек», — отметила Тананакина.

А ранее Life.ru рассказал, что затяжной стресс оказывает разрушительное системное воздействие на организм, провоцируя скачки давления, изнашивая сосуды и нарушая работу желудочно-кишечного тракта. Он становится спусковым крючком для множества тяжёлых недугов.