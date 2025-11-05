Замглавы МИД Грушко: Францию и Британию нужно привлечь к ядерному разоружению

Россия считает необходимым привлечь Францию и Великобританию к переговорному процессу о сокращении ядерных арсеналов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Во время общения с газетой «Известия» он подчеркнул, что Москва должна учитывать совокупный арсенал ЯО всех стран Североатлантического альянса.

Дипломат выразил уверенность, что Российская Федерация и Соединённые Штаты всё ещё способны находить пути и методы для поддержания стратегической стабильности при двустороннем взаимодействии.

«При этом в любом потенциальном диалоге такого рода мы вынуждены учитывать фактор совокупного ядерного потенциала стран НАТО. В случае же запуска в будущем предметного диалога о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов без подключения Великобритании и Франции дело точно не сдвинется», — подчеркнул Грушко.

Ранее сообщалось, что в США планируют провести серию субкритических испытаний ядерного оружия, не приводящих к цепной реакции. Об этом заявил глава Министерства энергетики Крис Райт, пояснив, что речь идёт о тестировании систем, а не о полноценных ядерных взрывах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона разъяснений относительно заявлений президента США Дональда Трампа о возможности возобновления ядерных испытаний.