Air Arabia открыла прямое сообщение между Рас-эль-Хаймой и Казанью
Обложка © X / Air Arabia
Лоукостер Объединённых Арабских Эмиратов Air Arabia начал выполнять регулярные беспосадочные рейсы между Рас-эль-Хаймой и Казанью. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Наш первый рейс из Рас-эль-Хаймы в Казань, Россия, приземлился! Новый беспосадочный рейс расширяет нашу растущую сеть рейсов из Рас-эль-Хаймы, ещё больше укрепляя связь и предлагая доступные путешествия между ОАЭ и Россией», — говорится в сообщении.
Перед отправлением рейса в международном аэропорту Рас-эль-Хайма прошла официальная церемония с участием представителей аэропорта и перевозчика.
Рейсы будут выполняться еженедельно: из Рас-эль-Хаймы в Казань по пятницам с 16:40 (вылет) и до 20:40 (прибытие), обратные рейсы из Казани – с 21:30 (вылет) и до 03:20 (прибытие). В компании подчеркнули, что маршрут обеспечивает доступные и надежные авиаперевозки, а также поддерживает развитие Рас-эль-Хаймы как туристического и торгового центра.
Тем временем, в США предупредили о массовых отменах и задержках авиаперелётов по всей стране. Причиной стала нехватка персонала авиадиспетчерских служб на фоне приостановки работы федерального правительства. Кроме того, если длительный шатдаун подвергнет угрозе безопасность полётов, то власти могут закрыть авиасообщение.
