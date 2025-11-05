Air Arabia открыла прямое сообщение между Рас-эль-Хаймой и Казанью

Лоукостер Объединённых Арабских Эмиратов Air Arabia начал выполнять регулярные беспосадочные рейсы между Рас-эль-Хаймой и Казанью. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Наш первый рейс из Рас-эль-Хаймы в Казань, Россия, приземлился! Новый беспосадочный рейс расширяет нашу растущую сеть рейсов из Рас-эль-Хаймы, ещё больше укрепляя связь и предлагая доступные путешествия между ОАЭ и Россией», — говорится в сообщении.

Перед отправлением рейса в международном аэропорту Рас-эль-Хайма прошла официальная церемония с участием представителей аэропорта и перевозчика.

Рейсы будут выполняться еженедельно: из Рас-эль-Хаймы в Казань по пятницам с 16:40 (вылет) и до 20:40 (прибытие), обратные рейсы из Казани – с 21:30 (вылет) и до 03:20 (прибытие). В компании подчеркнули, что маршрут обеспечивает доступные и надежные авиаперевозки, а также поддерживает развитие Рас-эль-Хаймы как туристического и торгового центра.