Пентагон отчитался об ударе по судну «наркотеррористов» в Тихом океане

США атаковали судно, занимавшееся перевозкой наркотиков, в международных водах восточной части Тихого океана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X. По его словам, операция была проведена по прямому указанию президента США Дональда Трампа.

«Сегодня по указанию президента Трампа министерство войны США нанесло смертельный кинетический удар по судну, принадлежащему организации, признанной террористической... Удар был нанесен в международных водах восточной части Тихого океана», — написал глава Министерства войны.

Он уточнил, что в результате атаки были уничтожены двое человек, названных им «наркотеррористами». Американские военные не пострадали.

В последние недели США уже проводили подобные операции у берегов Венесуэлы, уничтожая катера, которые, по утверждению Вашингтона, использовались для перевозки наркотиков. СМИ ранее сообщали, что США рассматривают также возможность нанесения ударов по целям внутри Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп открыто признал факт санкционирования тайных операций ЦРУ в этой стране, однако категорически отрицает планы по физическому устранению лидера Венесуэлы. В ответ Николас Мадуро охарактеризовал сложившуюся ситуацию как наиболее серьёзную угрозу вторжения за последние сто лет. Он обратился к Путину за военной помощью.

