5 ноября, 06:05

Три человека спаслись из горящего дома в Сургуте, где погибли 4 ребёнка и 3 взрослых

Обложка © МЧС Югры

В Сургуте при пожаре в частном двухэтажном доме погибли семь человек, среди них четверо детей. Трое смогли спастись, один пострадавший находится в больнице, сообщили в администрации города.

Видео © МЧС Югры

Возгорание произошло около 03:29 по местному времени на территории садово-огороднического товарищества «Прибрежный-1». Деревянное строение полностью выгорело. Пожарные ликвидировали огонь к 05:16.

«Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. Ещё один с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей», — уточнили в администрации.

Пострадавшим обещана необходимая помощь. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Специалисты устанавливают причины возгорания и обстоятельства трагедии. В ходе разведки и разборки конструкций пожарные обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни.

