Три человека спаслись из горящего дома в Сургуте, где погибли 4 ребёнка и 3 взрослых

В Сургуте при пожаре в частном двухэтажном доме погибли семь человек, среди них четверо детей. Трое смогли спастись, один пострадавший находится в больнице, сообщили в администрации города.

Видео © МЧС Югры

Возгорание произошло около 03:29 по местному времени на территории садово-огороднического товарищества «Прибрежный-1». Деревянное строение полностью выгорело. Пожарные ликвидировали огонь к 05:16.

«Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. Ещё один с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей», — уточнили в администрации.