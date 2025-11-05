В Хакасию к 80-летней отшельнице Агафье Лыковой прибыла новая помощница — Валентина Иванова, которая планирует остаться на лесной заимке до Пасхи. Как рассказал kp.ru духовный отец затворницы, иерей Игорь Мыльников, прошлой зимой пожилая женщина осталась без поддержки после того, как её предыдущий помощник — дьякон Георгий Данилов — был вынужден прервать своё пребывание из-за болезни уже в середине января.

Ситуацию усугубляло то, что весной паводок разрушил кордон заповедника «Хакасский», лишив Агафью помощи со стороны инспекторов. Поиски подходящей кандидатуры заняли значительное время, поскольку отшельница всегда просила найти именно женщину-староверку, способную разделить суровый быт таёжной жизни.

Валентина Иванова, работавшая просфорницей в московском духовном центре на Рогожском кладбище, осознанно приняла вызов после подробной беседы с отцом Игорем, в ходе которой её предупредили обо всех трудностях — от экстремальных температур до встреч с дикими животными. 1 ноября она успешно добралась до заимки вертолётом через Горно-Алтайск, получив шанс стать долгожданной опорой для пожилой затворницы.

«Агафья Карповна пока очень довольна. Валентина надеется пробыть на заимке до Пасхи, но там видно будет. Настрой у неё на подвиг: трудиться, терпеть, молиться, спасаться!» — подчеркнул отец Игорь.

Напомним, Агафья Лыкова уже больше 30 лет живёт одна в глухой тайге в Хакасии. Она последняя из рода Лыковых. Её отец перевёз старообрядческую семью подальше от цивилизации ещё в 30-е годы прошлого века. После смерти всех родственников отшельница вынуждена одна справляться и с природными катаклизмами, и с бытовыми трудностями. Глава РПСЦ, митрополит Корнилий считает её примером святости.