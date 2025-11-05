Убийца финалистки «Миссис Бурятия» и её друга покончил с собой после новой расправы

В Бурятии бывший полицейский, подозреваемый в убийстве финалистки конкурса красоты Сэсэг Буиновой и её знакомого Стаса Норбоева, после совершения преступлений убил ещё одного мужчину и покончил с собой. Об этом сообщил региональный следственный комитет.

По данным следствия, экс-сотрудник МВД причастен к исчезновениям, произошедшим в апреле 2024 года. После начала СВО он с семьёй уехал в США, однако ему пришлось вернуться в РФ из-за финансовых трудностей и накалившейся семейной обстановки. Эти факторы, по версии СК, повлияли на его состояние в период преступлений. Ночью с 12 на 13 апреля он взял автомобиль у знакомого по фамилии Плюснин и вывез тела погибших.

Опасаясь разоблачения из-за упоминаний в СМИ и возможных показаний владельца машины, подозреваемый в ночь с 19 на 20 апреля пришел в дом Плюснина и застрелил его из пистолета, после чего поджег имущество, чтобы уничтожить следы. Как рассказала старший следователь по ОВД Мария Михалевская, двое знакомых Плюснина застали злоумышленника на месте, он угрожал им убийством, но свидетелям удалось сбежать. Затем он попытался покончить с собой и впоследствии скончался в больнице.

«В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в Следкоме.

Напомним, что Сэсэг Буинова пропала в апреле 2024 года, а её тело было найдено в могиле рядом с гаражами лишь спустя год. Там же лежал её убитый друг. Опознать её труп смогли родственники по кольцу на пальце.