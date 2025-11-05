Россиян предупредили об опасности одного популярного напитка

С недавних пор популярный у россиян напиток бабл-ти при регулярном употреблении может спровоцировать серьёзные нарушения в работе кишечника, предупредил хирург Дмитрий Монахов. По его словам, содержащиеся в напитке тапиоковые шарики, изготовленные из крахмала, при охлаждении приобретают клейкую консистенцию и плохо перевариваются, образуя в кишечнике плотные комки, напоминающие цемент.

Особую опасность, как пояснил врач, создаёт сочетание напитка со льдом и холодным молоком: низкая температура блокирует расщепление крахмала ферментами, а молочная основа увеличивает вязкость массы. Наиболее рискованным эксперт назвал употребление бабл-ти на голодный желудок или быстрыми глотками, когда слизистая кишечника не готова к переработке такой пищи.

Первыми симптомами непроходимости становятся вздутие, тошнота и тяжесть, которые в течение суток могут перерасти в боли, рвоту и полное прекращение стула. В начальной стадии проблему иногда удаётся решить эндоскопическим дроблением комка, но при развитии воспаления требуется операция с резекцией участка кишки. Основной группой риска можно считать подростков, чей кишечник особенно чувствителен к избытку крахмала.

«Безопасной считается порция в 200–300 мл с небольшим количеством шариков. Не стоит пить бабл-ти ежедневно, особенно в жару или натощак. Лучше выбирать тёплые варианты без льда и с растительным молоком. После напитка полезно выпить воду...» — рекомендовал собеседник «Газеты.ru».