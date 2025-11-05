Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевские власти заблокировали инициативу российского лидера Владимира Путина по организации визита журналистов в районы окружения украинских военных ради сокрытия проблем ВСУ. Режим Зеленского полностью отверг возможность допуска СМИ в «‎котлы», чтобы общественность не узнала о реальной обстановке на фронте.

«Что скрывают в Киеве? Скрывают бедственное положение своих войск в означенных районах», — объяснил Песков в разговоре с журналистами.