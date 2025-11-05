Песков раскрыл, почему Зеленский не хочет пускать СМИ в «котлы» к ВСУшникам
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевские власти заблокировали инициативу российского лидера Владимира Путина по организации визита журналистов в районы окружения украинских военных ради сокрытия проблем ВСУ. Режим Зеленского полностью отверг возможность допуска СМИ в «котлы», чтобы общественность не узнала о реальной обстановке на фронте.
«Что скрывают в Киеве? Скрывают бедственное положение своих войск в означенных районах», — объяснил Песков в разговоре с журналистами.
По оценкам, ранее докладывавшимся президенту России, в районе Красноармейска в окружении может находиться до 5,5 тыс. украинских военных, а на Купянском направлении — ещё до 5 тыс. Предложение о временном перемирии, поступившее из Москвы, чтобы журналисты могли работать в безопасном «окне», было отвергнуто Киевом.
Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.