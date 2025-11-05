Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 11:35

В Госдуме призвали упростить процесс предоставления помощи малоимущим

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект об автоматическом продлении социальных выплат малоимущим семьям и одиноким гражданам. Инициатива, разработанная председателем фракции Сергеем Мироновым и главой комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой, предполагает значительное упрощение юридической процедуры.

Депутат Миронов призвал ввести мораторий на сокращение врачей и их зарплат
Депутат Миронов призвал ввести мораторий на сокращение врачей и их зарплат

«Предлагаю автоматически (беззаявительно) продлевать социальные выплаты малоимущим семьям и одиноким гражданам, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении их материального положения», — цитирует Миронова 360.ru.

По словам парламентария, многие россияне лишаются поддержки государства из-за пропуска сроков подачи заявлений по уважительным причинам, включая проблемы со здоровьем. По его мнению, существующая практика нарушает права граждан и снижает эффективность системы социальной защиты. При этом за органами соцзащиты сохраняется право запрашивать дополнительные документы о финансовом положении семей при необходимости.

Миронов предложил создать сеть хостелов для пациентов федеральных клиник
Миронов предложил создать сеть хостелов для пациентов федеральных клиник

Ранее Сергей Миронов предложил повысить минимальные пенсии до уровня МРОТ. Представленный им законопроект предполагает изменения в закон «О государственной социальной помощи». Политик предлагает использовать федеральный МРОТ в качестве базового показателя для всех регионов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar