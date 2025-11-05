В Госдуме призвали упростить процесс предоставления помощи малоимущим

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект об автоматическом продлении социальных выплат малоимущим семьям и одиноким гражданам. Инициатива, разработанная председателем фракции Сергеем Мироновым и главой комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой, предполагает значительное упрощение юридической процедуры.

«Предлагаю автоматически (беззаявительно) продлевать социальные выплаты малоимущим семьям и одиноким гражданам, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении их материального положения», — цитирует Миронова 360.ru.

По словам парламентария, многие россияне лишаются поддержки государства из-за пропуска сроков подачи заявлений по уважительным причинам, включая проблемы со здоровьем. По его мнению, существующая практика нарушает права граждан и снижает эффективность системы социальной защиты. При этом за органами соцзащиты сохраняется право запрашивать дополнительные документы о финансовом положении семей при необходимости.

Ранее Сергей Миронов предложил повысить минимальные пенсии до уровня МРОТ. Представленный им законопроект предполагает изменения в закон «О государственной социальной помощи». Политик предлагает использовать федеральный МРОТ в качестве базового показателя для всех регионов.