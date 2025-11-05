Скандальную «Большую глину» сняли на новом месте в Москве
Обложка © VK / Ленинский проспект | Гагаринский | М125
Монтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4», ранее находившейся у здания ГЭС-2, завершился в Ломоносовском районе Москвы. О новом местоположении скандального арт-объекта стало известно от местных жителей, которые делятся его фотографиями.
Теперь произведение искусства разместилось во двор дома на Ленинском проспекте.
Напомним, что скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» наделала шума во время установки в 2021 году. Хотя создатель вложил в работу идею первоначального творческого жеста — касания материала, который позже превращается в произведение, — публика увидела в арт-объекте совсем иной образ. Эта разница в восприятии между замыслом художника и видением москвичей предопределила судьбу инсталляции: в июле 2025 года её убрали с набережной.
