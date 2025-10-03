«Будем знакомиться»: В Госдуме оценили «Большую лопатку», которая сменила «Большую глину» в Москве

Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила надежду, что новая скульптура — «Садовая лопатка», которая появилась в Москве вместо скандальной «Большой глины № 4», тоже долго на Болотной набережной не простоит. Парламентарий призвала устанавливать в общественных пространствах что-то более эстетичное, что вызывало бы у горожан позитивные эмоции.

«Лопатка напротив ГЭС — это современное концептуальное искусство. Вот оно такое. Я думаю, очень хорошо, что эту «Глину» убрали. Она очень была неэстетичная. Ну что ж, будем знакомиться с мировыми достижениями. Я не сторонница такого искусства, но, видимо, надо нам знать, что происходит в этой сфере. Надеюсь, эта лопатка тоже долго не простоит», — заявила Драпеко.

Депутат предложила установить на Болотной набережной что-то более приглядное — скульптуры, которые будут вызывать позитивные эмоции, поскольку «уродливые фигуры» вызывают только негатив.

Напомним, что скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» наделала шума во время установки в 2021 году. Фишер отмечал, что запечатлел простой жест — касание материала, из которого затем создаётся нечто новое, и скульптура продолжает эту идею, приглашая зрителей задуматься о процессе творчества после первого импульса. Однако многие москвичи увидели в арт-объекте совсем не глину. В июле 2025 года её убрали с Болотной набережной и перенесли на Ленинский проспект.