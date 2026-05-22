Кроссворд по Шерлоку Холмсу: Откройте свои чертоги разума и ответьте правильно на все 10 вопросов!
22 мая празднуется День Шерлока Холмса. В честь этого мы предлагаем проверить, как хорошо вы помните культовый советский сериал о гениальном сыщике и его друге. Пройдите этот кроссворд и докажите, что вы — настоящий детектив и сможете разгадать тайны Лондона!
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», режиссёр Игорь Масленников и др. / Kinopoisk
Советский телефильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» — не просто экранизация, а почти национальное достояние. В этих сериях всё стало родным: туманный Лондон в ленинградских дворах, викторианская строгость в советских интерьерах, ироничный Холмс в исполнении Василия Ливанова, которого признали лучшим даже в Британии. А День Шерлока Холмса, который отмечается 22 мая, — отличный повод вспомнить все детали легендарной кинокартины! Этот кроссворд — проверка не только памяти, но и внимания к сюжету. Вспомните запах трубочного дыма, шаги по мостовой и музыку Дунаевского. Только настоящий детектив справится со всеми загадками!
