США намерены оснастить свои военные базы в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетами, которые способны за 6-7 минут долететь от Германии до России. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами Совета Безопасности.

Речь идёт о новом ракетном комплексе средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы в 5000 километров.

«Подлётное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов в центральной части России составит порядка 6-7 минут», — сказал министр.

Ранее глава МО РФ Белоусов заявил, что на своих учениях Штаты отрабатывали нанесение ядерного удара по России. По его словам, это является прямой угрозой глобальной стратегической стабильности. В связи с этим глава военного ведомства считает целесообразным немедленно начать проведение полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля.