Обвиняемый в убийстве генерала Москалика полностью признал вину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S
Обвиняемый в организации взрыва, приведшего к гибели генерала Ярослава Москалика, полностью признал свою вину в суде. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
«Признал вину по всем пунктам предъявленного общения», — заявил собеседник агентства.
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении взрыва в подмосковной Балашихе, в ходе судебного заседания согласился со всеми выдвинутыми против него обвинениями.
Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе на бульваре Нестерова произошёл взрыв рядом с жилым домом, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. По предварительным сведениям, взорванный автомобиль с начала года трижды менял владельцев и, возможно, был целенаправленно доставлен к месту происшествия. Уже через сутки после инцидента был задержан подозреваемый в организации убийства, которого суд поместил в следственный изолятор.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.