Обвиняемый в убийстве генерала Москалика полностью признал вину

Обвиняемый в организации взрыва, приведшего к гибели генерала Ярослава Москалика, полностью признал свою вину в суде. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Признал вину по всем пунктам предъявленного общения», — заявил собеседник агентства.

Игнат Кузин, обвиняемый в совершении взрыва в подмосковной Балашихе, в ходе судебного заседания согласился со всеми выдвинутыми против него обвинениями.