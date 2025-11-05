Россия и США
Обвиняемый в убийстве генерала Москалика полностью признал вину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Обвиняемый в организации взрыва, приведшего к гибели генерала Ярослава Москалика, полностью признал свою вину в суде. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Признал вину по всем пунктам предъявленного общения», — заявил собеседник агентства.

Игнат Кузин, обвиняемый в совершении взрыва в подмосковной Балашихе, в ходе судебного заседания согласился со всеми выдвинутыми против него обвинениями.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе на бульваре Нестерова произошёл взрыв рядом с жилым домом, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. По предварительным сведениям, взорванный автомобиль с начала года трижды менял владельцев и, возможно, был целенаправленно доставлен к месту происшествия. Уже через сутки после инцидента был задержан подозреваемый в организации убийства, которого суд поместил в следственный изолятор.

