Аглая Тарасова в суде признала вину в «перевозке наркотиков»

Актриса Аглая Тарасова признала вину во время судебного процесса по делу о наркотиках. Её обвиняют в провозе наркотических веществ из Израиля. Артистка подтвердила на суде, что купила за рубежом вейп с маслом каннабиса и гашиша, спрятала в сумочку и закинула её в чемодан. Об этом сообщил корреспондент Life.ru, присутствовавший на слушании дела.

Тарасова признала вину по делу о наркотиках. Видео © Life.ru

На таможне, по словам Тарасовой, она пыталась пройти через зелёный коридор, но её остановили и забрали вейп. Мать актрисы Ксения Раппопорт, прилетевшая в Россию, поддерживала свою дочь на заседании — улыбалась и подмигивала ей, — она считает случившееся недоразумением.

Напомним, актриса Аглая Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и заявила о своём раскаянии. Некоторые артисты считают, что ломать актрисе карьеру и жизнь из-за такого инцидента явно не стоит. Сейчас у Тарасовой сорвалось несколько проектов из-за проблем с законом.