Актриса Аглая Тарасова накопила долг по коммуналке в элитной трёшке недалеко от Патриков
Mash: Актриса Аглая Тарасова задолжала 30 тысяч по ЖКУ за квартиру в Москве
Актриса Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova
Актриса Аглая Тарасова накопила долг в 30 тысяч рублей за коммунальные услуги элитной трёхкомнатной квартиры недалеко от Патриарших прудов и игнорирует счета. По информации Telegram-канала Mash, именно там звезда сейчас проводит больше всего времени из-за домашнего ареста.
Аглая Тарасова задолжала 30 тысяч рублей за коммуналку. Видео © Telegram / Mash
Также у актрисы возникла угроза просрочки платежей по ипотеке, поскольку она не может полноценно работать. Квартира площадью 140 квадратных метров пока находится в собственности у банка, так как в 2022 году Аглая оформила ипотеку на 30 лет. Банки обычно начинают процесс взыскания через 3-6 месяцев просрочки, что может привести к выставлению жилья на торги.
Ситуацию осложняет и то, что квитанции продолжают приходить на имя предыдущего владельца. По оценкам экспертов, стоимость жилья превышает 100 миллионов рублей.
Напомним, что недавно в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой был обнаружен вейп с наркотическими веществами, в связи с чем ей было предъявлено обвинение в контрабанде. Суд назначил актрисе в качестве меры пресечения запрет на ночные перемещения и пользование телефоном. В ходе слушаний Тарасова выразила раскаяние и признала свою вину. Юрист Сергей Жорин в интервью Life.ru рассказал о возможных последствиях для артистки.