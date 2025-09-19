Актриса Аглая Тарасова накопила долг по коммуналке в элитной трёшке недалеко от Патриков

Актриса Аглая Тарасова накопила долг в 30 тысяч рублей за коммунальные услуги элитной трёхкомнатной квартиры недалеко от Патриарших прудов и игнорирует счета. По информации Telegram-канала Mash, именно там звезда сейчас проводит больше всего времени из-за домашнего ареста.

Также у актрисы возникла угроза просрочки платежей по ипотеке, поскольку она не может полноценно работать. Квартира площадью 140 квадратных метров пока находится в собственности у банка, так как в 2022 году Аглая оформила ипотеку на 30 лет. Банки обычно начинают процесс взыскания через 3-6 месяцев просрочки, что может привести к выставлению жилья на торги.