Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 09:02

Актриса Аглая Тарасова накопила долг по коммуналке в элитной трёшке недалеко от Патриков

Mash: Актриса Аглая Тарасова задолжала 30 тысяч по ЖКУ за квартиру в Москве

Актриса Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova

Актриса Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova

Актриса Аглая Тарасова накопила долг в 30 тысяч рублей за коммунальные услуги элитной трёхкомнатной квартиры недалеко от Патриарших прудов и игнорирует счета. По информации Telegram-канала Mash, именно там звезда сейчас проводит больше всего времени из-за домашнего ареста.

Аглая Тарасова задолжала 30 тысяч рублей за коммуналку. Видео © Telegram / Mash

Также у актрисы возникла угроза просрочки платежей по ипотеке, поскольку она не может полноценно работать. Квартира площадью 140 квадратных метров пока находится в собственности у банка, так как в 2022 году Аглая оформила ипотеку на 30 лет. Банки обычно начинают процесс взыскания через 3-6 месяцев просрочки, что может привести к выставлению жилья на торги.

Ситуацию осложняет и то, что квитанции продолжают приходить на имя предыдущего владельца. По оценкам экспертов, стоимость жилья превышает 100 миллионов рублей.

«Просто несчастье»: Соседка Аглаи Тарасовой заступилась за неё после скандала с наркотиками
«Просто несчастье»: Соседка Аглаи Тарасовой заступилась за неё после скандала с наркотиками

Напомним, что недавно в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой был обнаружен вейп с наркотическими веществами, в связи с чем ей было предъявлено обвинение в контрабанде. Суд назначил актрисе в качестве меры пресечения запрет на ночные перемещения и пользование телефоном. В ходе слушаний Тарасова выразила раскаяние и признала свою вину. Юрист Сергей Жорин в интервью Life.ru рассказал о возможных последствиях для артистки.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar