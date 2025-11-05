Получивший ожог глаз в кинотеатре Абакана мальчик закричал от боли посреди ночи

Вечером после посещения кинотеатра в Абакане у десятилетнего мальчика, получившего ожог роговицы, появились первые признаки поражения: покраснение и ощущение жжения. Ночью, как рассказала RT его мать Дарья, ребёнок проснулся от нестерпимой боли и кричал.

«Мы сначала подумали, что это просто из-за усталости, а ночью ему стало хуже. Сделали компрессы и утром поехали в больницу. Там нам сказали, что уже было много обращений и все пострадавшие были с этого киносеанса», — рассказала мать пострадавшего.

Вместе с мальчиком на сеансе присутствовали его бабушка, а также племянники Дарьи. Сейчас все они испытывают аналогичные симптомы. После осмотра врачи прописали пострадавшим курс антибиотиков. Дарья сообщила, что самочувствие детей улучшилось, однако они всё еще испытывают неприятные ощущения в глазах.