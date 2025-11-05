Получивший ожог глаз в кинотеатре Абакана мальчик закричал от боли посреди ночи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katarzyna Ledwon
Вечером после посещения кинотеатра в Абакане у десятилетнего мальчика, получившего ожог роговицы, появились первые признаки поражения: покраснение и ощущение жжения. Ночью, как рассказала RT его мать Дарья, ребёнок проснулся от нестерпимой боли и кричал.
«Мы сначала подумали, что это просто из-за усталости, а ночью ему стало хуже. Сделали компрессы и утром поехали в больницу. Там нам сказали, что уже было много обращений и все пострадавшие были с этого киносеанса», — рассказала мать пострадавшего.
Вместе с мальчиком на сеансе присутствовали его бабушка, а также племянники Дарьи. Сейчас все они испытывают аналогичные симптомы. После осмотра врачи прописали пострадавшим курс антибиотиков. Дарья сообщила, что самочувствие детей улучшилось, однако они всё еще испытывают неприятные ощущения в глазах.
Ранее сообщалось, что в Абакане посетители кинотеатра «Наутилус» получили ожоги глаз, поскольку кто-то из работников забыл выключить бактерицидные лампы. После сеанса 33 человека, среди которых было аж 19 детей, обратились в клиники.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.