5 ноября, 12:27

Из-за ожогов глаз у 33 зрителей кинотеатра в Абакане завели уголовное дело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Bobyk

В Хакасии возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре, где десятки зрителей получили ожоги глаз. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по республике.

По версии следствия, днём 3 ноября во время сеанса в малом зале одного из кинотеатров Абакана из-за работы бактерицидной лампы несколько зрителей, среди них несовершеннолетние, получили ожоги глаз.

«В настоящее время пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. В рамках следствия будут проведены экспертизы для установления тяжести причинённого вреда здоровью», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что в Абакане посетители кинотеатра «Наутилус» получили ожоги глаз, поскольку кто-то из работников забыл выключить бактерицидные лампы. После сеанса 33 человека, среди которых было аж 20 детей, обратились в клиники.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.


