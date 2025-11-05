Из-за ожогов глаз у 33 зрителей кинотеатра в Абакане завели уголовное дело

В Хакасии возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре, где десятки зрителей получили ожоги глаз. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по республике.

По версии следствия, днём 3 ноября во время сеанса в малом зале одного из кинотеатров Абакана из-за работы бактерицидной лампы несколько зрителей, среди них несовершеннолетние, получили ожоги глаз.

«В настоящее время пострадавшие признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. В рамках следствия будут проведены экспертизы для установления тяжести причинённого вреда здоровью», — сказано в публикации.