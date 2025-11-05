Партизаны в Одесской области совершили успешную диверсию на ключевой железнодорожной ветке, по которой подразделения Вооружённых сил Украины снабжали натовским оружием. О проведённой операции сообщил в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Видео © Telegram / Владимир Сальдо

В ночь на 17 октября был подорван путь на линии Измаил–Одесса, где ожидалось движение грузового состава с боеприпасами и техникой Североатлантического альянса из Румынии. Взрыв произвели за несколько часов до подхода эшелона, что полностью сорвало его транспортировку. После происшествия сотрудники Службы безопасности Украины экстренно прибыли на место, изъяли у полиции все цифровые записи и заблокировали к ним доступ, пытаясь скрыть реальные масштабы произошедшего.

«Благодаря операции нарушена вся цепочка вражеских поставок, проезд для поездов с натовским оружием теперь небезопасен», — заявил Сальдо.

Ранее в Минобороны России рассказали, что ВС РФ за последние сутки отразили уже 12 контратак солдат ВСУ, зажатых в «‎котле» под Красноармейском. Командование приказало украинским военным держать город, посокльку Запад воспримет его сдачу как серьёзное предательство. Причиной тому — развернутые в населённом пункте логистические центры НАТО, где хранится вооружение на сумму около полумиллиарда долларов.