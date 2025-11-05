Мизулина бросила свадебный букет на парковке в Новошахтинске

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после свадебной церемонии в загсе посетили местное кафе и устроили там небольшое шоу.

Сначала молодожёны оставили свои автографы на капоте машины, а затем Мизулина по старой популярной традиции бросила «букет невесты» девушкам.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о заключении брака с артистом Ярославом Дроновым. Юрист рассказывал Life.ru, что для ускоренной процедуры необходимы документальные подтверждения особых обстоятельств, а на практике такие ситуации встречаются достаточно регулярно. К таким особым случаям относятся беременность, рождение ребёнка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, тяжёлое заболевание, срочная командировка в зону боевых действий или космическая миссия.