Песков: Россия не участвует в гонке вооружений, а развивает свои системы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что страна не участвует в гонке вооружений. По его словам, Россия планомерно развивает собственные системы вооружения и средства доставки.

«Мы не принимаем участие в гонке вооружений, мы занимаемся развитием своих систем вооружений, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией», — пояснил представитель Кремля.