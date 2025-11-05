Песков: Россия не участвует в гонке вооружений, а развивает свои системы
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что страна не участвует в гонке вооружений. По его словам, Россия планомерно развивает собственные системы вооружения и средства доставки.
Песков о гонке вооружений и ядерной триаде России. Видео © Life.ru
«Мы не принимаем участие в гонке вооружений, мы занимаемся развитием своих систем вооружений, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией», — пояснил представитель Кремля.
Напомним, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совбеза высказал мнение, что России необходимо немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Это заявление было сделано на фоне сообщений, что Штаты собираются восстановить программу тестов ядерного оружия. По итогу мероприятия президент России Владимир Путин распорядился проработать вопрос о целесообразности таких мер, но не поручал приступать к непосредственной подготовке.
