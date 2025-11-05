Песков: Россия обладает самой современной ядерной триадой в мире
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия обладает самой современной ядерной триадой в мире. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков о гонке вооружений и ядерной триаде России. Видео © Life.ru
«Наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надёжно гарантировать нашу безопасность», — подчеркнул спикер Кремля.
Напомним, сегодня на заседании Совбеза России министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о целесообразности подготовки к проведению полномасштабных ядерных испытаний на Новой Земле в ответ на заявления США о возможном возобновлении ядерных испытаний и наращивании потенциала стратегических наступательных вооружений. Глава военного ведомства подчеркнул, что отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания будет соответствовать их курсу на демонтаж системы контроля над вооружениями. Также министр высказался об американской системе ПРО «Золотой купол», сказав, что её задачей является перехват российских и китайских ракет ещё до их старта.
