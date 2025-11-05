Песков: Россия обладает самой современной ядерной триадой в мире

Россия обладает самой современной ядерной триадой в мире. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков о гонке вооружений и ядерной триаде России. Видео © Life.ru

«Наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надёжно гарантировать нашу безопасность», — подчеркнул спикер Кремля.