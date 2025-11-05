Песков ответил Life.ru о сроках подготовки предложений СБ по ядерным испытаниям

Кремль занял выжидательную позицию в отношении готовящегося американского доклада по ядерным испытаниям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева, дал понять, что российская сторона не будет комментировать документ до его детального изучения, на что потребуется определённое время.