5 ноября, 19:18

Больше сотни каспийских тюленей нашли мёртвыми на побережье Казахстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lynn Batchelor- Browning

На побережье Казахстана обнаружили тела более 100 каспийских тюленей. Об этом сообщил российский национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

Комитет рыбного хозяйства минсельхоза Казахстана, на который ссылается фонд, указывает, что животные, предположительно, погибли из-за инфекции. Основные причины связаны с обмелением, загрязнением и снижением иммунитета.

«Массовая гибель каспийских тюленей — это не случайный и далеко не первый эпизод, а часть системного экологического кризиса в акватории Каспия. На фоне обмеления, загрязнения и распространения вирусных инфекций животные теряют устойчивость к болезням», отмечает фонд.

Версия о заражении каспийских тюленей птичьим гриппом остаётся одной из ключевых для анализа причин массовой гибели данного вида.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что катастрофическое обмеление Каспийского моря достигло критической точки и требует оперативного решения. При этом экологи считают обмеление Каспия природным явлением, с которым невозможно бороться.

