5 ноября, 21:15

Трамп заявил о превращении США в «самую горячую страну мира»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме в годовщину своей победы на выборах, заявил о кардинальном преобразовании государства за год. По его словам, Соединённые Штаты превратились из «мёртвой страны» в «самую горячую страну мира».

«Ещё год назад мы были мертвой страной. Теперь мы страна, которая считается самой горячей страной в мире», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп похвастался, что его администрация завершила почти с десяток войн, и теперь на очереди украинский конфликт. Также глава США заявил, что ему хватит пары месяцев, чтобы помирить Россию и Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

