Трамп заявил о превращении США в «самую горячую страну мира»

Президент США Дональд Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме в годовщину своей победы на выборах, заявил о кардинальном преобразовании государства за год. По его словам, Соединённые Штаты превратились из «мёртвой страны» в «самую горячую страну мира».

