Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 21:56

Песня на русском заняла первое место в Apple Music на Украине

Icegergert, Zivert. Обложка © Telegram / ICEGERGERT

Icegergert, Zivert. Обложка © Telegram / ICEGERGERT

Песня российских исполнителей Zivert и Icegergert «Банк» заняла первое место в рейтинге самых популярных треков Apple Music на Украине, несмотря на политику вытеснения русской культуры. Об этом свидетельствуют данные музыкальной платформы.

Эта композиция обошла местных украинских исполнителей и возглавила топ-100 самых прослушиваемых треков.

В Одессе закрыли клуб «Палладиум» из-за русской музыки
В Одессе закрыли клуб «Палладиум» из-за русской музыки

Напомним, что ещё в августе уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская выступала с требованием ограничить доступ к российской музыке на стриминговых платформах, включая Apple Music, Spotify и YouTube Music. Она призывала обратиться к владельцам платформ с официальным требованием о блокировке, ссылаясь на положения законодательства, чтобы «защитить культурное пространство» страны. К слову, песни российских исполнителей не впервые в этом году возглавили данный чарт на Украине — в апреле трек уфимской группы Ay Yola «Homay» также был на первом месте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar