Украинские власти пытаются различными способами заманить молодёжь на военную службу на фоне значительных потерь личного состава. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, недавно объявленная система контрактов с улучшенными условиями фактически скрывает принудительную мобилизацию.

Дипломат подчеркнул, что Киев не может гарантировать выполнение условий контрактов, включая последующую демобилизацию военнослужащих.

По словам Мирошника, служба в ВСУ представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья призывников. Он выразил мнение, что такие контракты становятся «билетом в один конец» с высокой вероятностью получения тяжёлых ранений или гибели на поле боя.

«На сегодняшний день гарантировать, что по окончании контракта кто-то будет демобилизован, ни украинский режим, ни сам Зеленский не в состоянии. А попытаться заманить какими-то коврижками пытающуюся разбегаться украинскую молодёжь они всё-таки постараются», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее бывший боец ВСУ рассказал, что в начале специальной военной операции в ВСУ служили преимущественно контрактники, однако в дальнейшем их повсеместно заменили мобилизованные. Оставшихся в строю профессиональных военных назначают инструкторами для подготовки новобранцев в учебных центрах.