Меган Маркл вернулась к съёмкам в кино спустя восемь лет

Супруга принца свернулась к актёрской деятельности спустя восемь лет простоя. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, 5 ноября герцогиню Сассекскую заметили на съёмках картины «Close Personal Friends» в Пасадине (Калифорния). В проекте Amazon MGM Studios задействованы Бри Ларсон, Лили Коллинз, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Сюжет рассказывает историю двух влюблённых пар. Источник в студии назвал участие Маркл «важным моментом», подчёркивая, что это возвращение к делу, которое она «по-настоящему любит», и что принц Гарри полностью её поддерживает.

В послужном списке Меган Маркл участие в сериале «Форс-мажоры», фильмах «Помни меня» и «Неоновые боссы» и прочих проектах. Она приостановила карьеру в 2017 году незадолго до свадьбы.

После «Мегзита» в 2020-м супруги лишились статуса работающих членов королевской семьи и права представлять монарха, переехали в США и обосновались в Санта-Барбаре, где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Само слово «Megxit» образовано от Meghan (Меган) + exit (выход). Оно означает отказ герцога Сассекского и его жены от исполнения обязанностей британской королевской семьи. За это их невзлюбили все Виндзоры, а принц Уильям считает, что Маркл использовала брак с его братом исключительно ради собственной выгоды. При этом Король Карл III, видимо, желает, чтобы они вернулись в семью, поэтому любезно пригласил Гарри и Меган на свои похороны.