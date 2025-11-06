Идею сократить летние каникулы забраковали из-за рисков для здоровья школьников

Здоровье российских школьников может пострадать, если им сократят летние каникулы. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН, комментируя инициативу сделать отдых для учащихся летом короче на один месяц.

«Я думаю, что здоровье детей это [сокращение летних каникул] тоже не укрепит. Я напоминаю, что, согласно данным Минздрава, у нас 85% школьников — это первая и вторая группа здоровья. Это абсолютно или практически здоровые дети. По данным Роспотребнадзора, абсолютно здоровых только 10-12%. Независимые эксперты и родители склоняются ко второй версии», — объяснил он.

Со слов Смолина, подобная инициатива вряд ли будет пользоваться популярностью у самих школьников и их родителей. К тому же, как полагает депутат, нельзя переносить физкультуру, музыку и подобные предметы только на июнь, чтобы в течение года школьники якобы больше уделяли внимания основным предметам, так как это плохо скажется на учебном процессе.

Напомним, уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев. По её словам, в эти три месяца дети часто «просто остаются дома». Академик РАН, экс-депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко уверен, что подобные изменения точно не должны касаться младших классов. Он также предложил подумать, а не скажется ли это на зарплате педагогов.