Утильсбор в октябре спровоцировал рекордный рост продаж автомобилей за год

В октябре текущего года в России значительно выросли продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) — на 34,2% по сравнению с сентябрём. Это стало лучшим результатом за год, однако общие объёмы продаж всё ещё оказались почти на 5% ниже рекордного показателя октября прошлого года. Такие данные приводит Минпромторг со ссылкой на регистрации ЭПТС от АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Как пишет «Интерфакс», в октябре на российском рынке было реализовано 175 899 новых легковых автомобилей и LCV. Это на 4,8% меньше, чем в октябре 2024 года, но на 34,2% больше, чем в сентябре. В частности, продажи легковых машин составили 164 626 единиц, лёгкой коммерческой техники — 11 273 единицы. Продажи грузовиков достигли 6 058 штук, автобусов — 1 515 единиц.

Продажи в ключевом легковом сегменте, которые в июле-сентябре находились на «плато» в районе 120 тысяч единиц, в октябре стали рекордными с октября 2024 года. Тогда было реализовано около 168,5 тысячи машин, что было связано с очередным повышением утильсбора (в 1,7 раза с 1 октября 2024 года) и перезапуском мер господдержки спроса.

Похожий эффект рынок может учитывать и перед следующим этапом индексации: следующее повышение утильсбора запланировано на 1 января 2027 года.

Напомним, что Правительство России утвердило новый порядок расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей, который вступит в силу с 1 декабря 2025 года. Правила предусматривают, что базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объёма двигателя автомобиля, а мощность силового агрегата определят коэффициент по прогрессивной шкале.