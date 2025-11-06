Харьковский котёл: ВСУ безуспешно пытались прорвать окружение
ВС РФ отразили три атаки ВСУ с целью прорыва окружения в Харьковской области
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Российские войска отразили три попытки прорыва окружённых окруженных украинских формирований в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окружённой группировки противника в районе Купянска.
«Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью деблокирования окружённых украинских формирований», — заявили в МО РФ.
Также сорвана попытка группы военных 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. В районе населенного пункта Петровка пресечён прорыв штурмовиков противника к разрушенной переправе через реку Оскол.
Также Российская армия продолжает отражать контратаки ВСУ под Покровском, где противник попал в котёл. Целый отряд ВСУ сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.
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