Харьковский котёл: ВСУ безуспешно пытались прорвать окружение

Российские войска отразили три попытки прорыва окружённых окруженных украинских формирований в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окружённой группировки противника в районе Купянска.

«Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью деблокирования окружённых украинских формирований», — заявили в МО РФ.

Также сорвана попытка группы военных 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. В районе населенного пункта Петровка пресечён прорыв штурмовиков противника к разрушенной переправе через реку Оскол.