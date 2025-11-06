ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 11:12

В Госдуме призвали жёстче действовать против ВСУ после атаки дронов на Волгоград

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости ужесточения ответных мер в связи с продолжающимися атаками ВСУ на гражданские объекты. Поводом для такой реакции стал массированный удар украинских боевиков по Волгограду.

Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над Россией
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над Россией

Парламентарий отметил, что Волгоград подвергается систематическим атакам, а последний инцидент со смертельным исходом подтвердил необходимость принятия более решительных действий со стороны России для защиты гражданской инфраструктуры и предотвращения дальнейших жертв среди мирного населения.

«То, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты, говорит о том, что нам надо действовать жёстче» — подчеркнул депутат ГД РФ в беседе с «Лентой.ру».

В Волгограде обследуют дома после атаки украинских дронов
В Волгограде обследуют дома после атаки украинских дронов

Напомним, в ночь на 6 ноября жители Волгограда сообщили о десяти взрывах над городом. Позже стало известно, что украинский дрон врезался в многоэтажку, в результате чего погиб мужчина. Суммарно Волгоград 7 часов находился под атакой ВСУ, в городе насчитали более 30 взрывов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar