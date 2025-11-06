В Госдуме призвали жёстче действовать против ВСУ после атаки дронов на Волгоград

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости ужесточения ответных мер в связи с продолжающимися атаками ВСУ на гражданские объекты. Поводом для такой реакции стал массированный удар украинских боевиков по Волгограду.

Парламентарий отметил, что Волгоград подвергается систематическим атакам, а последний инцидент со смертельным исходом подтвердил необходимость принятия более решительных действий со стороны России для защиты гражданской инфраструктуры и предотвращения дальнейших жертв среди мирного населения.

«То, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты, говорит о том, что нам надо действовать жёстче» — подчеркнул депутат ГД РФ в беседе с «Лентой.ру».