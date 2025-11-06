В Госдуме призвали жёстче действовать против ВСУ после атаки дронов на Волгоград
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости ужесточения ответных мер в связи с продолжающимися атаками ВСУ на гражданские объекты. Поводом для такой реакции стал массированный удар украинских боевиков по Волгограду.
Парламентарий отметил, что Волгоград подвергается систематическим атакам, а последний инцидент со смертельным исходом подтвердил необходимость принятия более решительных действий со стороны России для защиты гражданской инфраструктуры и предотвращения дальнейших жертв среди мирного населения.
«То, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты, говорит о том, что нам надо действовать жёстче» — подчеркнул депутат ГД РФ в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, в ночь на 6 ноября жители Волгограда сообщили о десяти взрывах над городом. Позже стало известно, что украинский дрон врезался в многоэтажку, в результате чего погиб мужчина. Суммарно Волгоград 7 часов находился под атакой ВСУ, в городе насчитали более 30 взрывов.
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