Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 75 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных со стороны Украины. БПЛА были сбиты над 10 субъектами, докладывает Министерство обороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА самолётного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Орловской области», — отчиталось ведомство.
По одному дрону было сбито над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.
Ночью жители Волгограда сообщили, что слышали около десяти взрывов над городом. Как уже писал Life.ru, один человек погиб там при атаке БПЛА ВСУ на многоэтажный дом.
