Ситуация с бензином
Специальная военная операция
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 00:11

Британия готова к прямому участию в украинском конфликте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Британская армия рассматривает возможность прямого участия в украинском конфликте или в миротворческих операциях на территории страны после завершения боевых действий. Как пишет The Guardian, Лондон может действовать в рамках «коалиции желающих», используя полный спектр своих военных возможностей — от авиации до сухопутных подразделений.

Заместитель министра обороны королевства Люк Поллард подтвердил приоритетность поддержки союзников по НАТО и обеспечения безопасности восточного фланга североатлантического альянса. Ранее в британских политических кругах звучали признания о ведении военным блоком прокси-войны на Украине.

«Законная цель для ВС России»: В Совфеде предупредили Францию о рисках размещения войск на Украине
«Законная цель для ВС России»: В Совфеде предупредили Францию о рисках размещения войск на Украине

Тем временем британская газета The Telegraph сообщает, что «коалиция желающих» изменила подход к противостоянию с Россией. Её участники вместе с США переключились с помощи Украине на попытки давления на Москву.

Daily Mail: Заявления Путина о «Посейдоне» и «Хабаровске» — предупреждение для Британии
Daily Mail: Заявления Путина о «Посейдоне» и «Хабаровске» — предупреждение для Британии

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar