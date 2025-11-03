Daily Mail: Заявления Путина о «Посейдоне» и «Хабаровске» — предупреждение для Британии
Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий
Заявления президента РФ Владимира Путина о «Посейдоне» и «Хабаровске» следует рассматривать как потенциальное предостережение в адрес Великобритании. Так считает издание Daily Mail. В материале газеты подчёркивается, что российский лидер представил данные о новейшей атомной подводной лодке, способной нести уникальное оружие сдерживания.
«Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами», — отмечается в публикации британского таблоида.
Особое внимание уделяется подводному аппарату «Посейдон», который характеризуется как оружие стратегического назначения с беспрецедентными поражающими возможностями.
Издание акцентирует, что атомная подводная лодка «Хабаровск» представляет собой носитель нового класса, специально разработанный для транспортировки и применения 12 торпед уникального типа.
«Подводная лодка «Хабаровск» способна нести дюжину смертоносных торпед нового типа с собственными ядерными реакторами», — подчёркивает Daily Mail.
Ранее, после того как президент России Владимир Путин объявил об успешном тестировании подводного аппарата «Посейдон», оснащённого ядерной энергетической установкой, западные страны продемонстрировали бурную реакцию. Life.ru проанализировал причины отсутствия у Запада эффективного противодействия «Посейдону».
