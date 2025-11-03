Daily Mail: Заявления Путина о «Посейдоне» и «Хабаровске» — предупреждение для Британии

Заявления президента РФ Владимира Путина о «Посейдоне» и «Хабаровске» следует рассматривать как потенциальное предостережение в адрес Великобритании. Так считает издание Daily Mail. В материале газеты подчёркивается, что российский лидер представил данные о новейшей атомной подводной лодке, способной нести уникальное оружие сдерживания.

«Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами», — отмечается в публикации британского таблоида.

Особое внимание уделяется подводному аппарату «Посейдон», который характеризуется как оружие стратегического назначения с беспрецедентными поражающими возможностями.

Издание акцентирует, что атомная подводная лодка «Хабаровск» представляет собой носитель нового класса, специально разработанный для транспортировки и применения 12 торпед уникального типа.

«Подводная лодка «Хабаровск» способна нести дюжину смертоносных торпед нового типа с собственными ядерными реакторами», — подчёркивает Daily Mail.