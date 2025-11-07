Британский журнал The Economist заявил о приближающейся потере ВСУ контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск), назвав это «тревожным звонком» для Киева. Издание отмечает, что украинские войска пытаются организовать вывод части окруженных подразделений, однако потеря ключевого транспортного узла станет серьёзным ударом.

Ситуация осложняется тем, что в расположенном рядом Димитрове (Мирнограде) украинские силы также рискуют оказаться в окружении. Economist указывает на системные проблемы ВСУ — плохое планирование и неспособность возводить новые укрепления.