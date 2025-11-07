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Опубликовано 7 ноября 2025, 01:03

Economist назвал грядущую потерю Красноармейска тревожным звонком для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Британский журнал The Economist заявил о приближающейся потере ВСУ контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск), назвав это «тревожным звонком» для Киева. Издание отмечает, что украинские войска пытаются организовать вывод части окруженных подразделений, однако потеря ключевого транспортного узла станет серьёзным ударом.

Ситуация осложняется тем, что в расположенном рядом Димитрове (Мирнограде) украинские силы также рискуют оказаться в окружении. Economist указывает на системные проблемы ВСУ — плохое планирование и неспособность возводить новые укрепления.

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Ранее сообщалось о переброске в район Красноармейска (ДНР) дополнительных сил ВСУ, включая спецназ, разведку и штурмовые группы. Тем не менее российские военные продолжают уверенно выполнять задачи. Освобождение Покровска может открыть путь к менее защищённым территориям, например Днепропетровской области.

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Артём Гапоненко
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