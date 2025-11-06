События вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск), названные «трагедией» и «катастрофой», могут ознаменовать собой начало нового, более мрачного этапа конфликта на Украине. По мнению депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, потеря территории и военная неудача ВСУ в этом районе являются симптомом более глубоких проблем, связанных с непрофессионализмом и безответственностью руководства страны.

«Покровск — это концентрат. Сгусток всех непрофессиональных, безответственных решений Зеленского и его окружения. Это зеркало всей трагедии, которая сегодня разворачивается на Украине», — заявил нардеп.

Владимир Зеленский, как и в случае с предыдущими провалами, вероятно, скоро «закроет» тему Красноармейска, сосредоточившись на политических последствиях. При этом истинная проблема заключается в другом: город демонстрирует новую динамику на фронте, где главным фактором становится человеческий ресурс.

«А с человеческим ресурсом — катастрофа», — заявил Дмитрук.

По его мнению, мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Цифры о «миллионах» готовых к бою мужчин называются «абстракцией», так как большая часть населения избегает мобилизации различными способами, а оставшиеся не желают умирать. Реальные цифры мобилизации значительно ниже официальных заявлений и характеризуются низким качеством призывников.

В связи с этим, любые заверения о западной военной помощи, включая ракеты и дроны, теряют смысл при отсутствии главного — людей. Потери в Красноармейске, как ожидается, окажутся колоссальными и станут «шоком для общества, когда правда всплывёт». При этом российские войска не только продвигаются на данном направлении, но и наблюдается «сыплющийся» фронт по всей линии. Ситуация усугубляется общим кризисом в стране.

«Но я бы не говорил, что это уже конец. Это ещё не финальная катастрофа. Это — начало падения фронта. Покровск — это старт. Старт новой, трагичной фазы войны. Показатель того, к чему приводит преступная политика Зеленского и его окружения. Покровск — не случайность. Это закономерный итог. Логичный процесс», — заключил Дмитрук.