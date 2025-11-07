Полянский пристыдил Трампа за двойные стандарты из-за защиты христиан в Нигерии

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности Америки «защищать христиан в Нигерии». Российский дипломат поинтересовался, собирается ли американский лидер проявить ту же заботу о прихожанах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые подвергаются притеснениям со стороны властей Киева.

В четверг Трамп в очередной раз заявил заявил, что Вашингтон готов «защитить христиан по всему миру», несмотря на опровержения Правительства Нигерии о дискриминации верующих

«Примет ли президент США меры по спасению христиан УПЦ? Или его волнуют только христиане в Нигерии?» – написал Полянский в соцсети X.