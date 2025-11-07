Полянский пристыдил Трампа за двойные стандарты из-за защиты христиан в Нигерии
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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности Америки «защищать христиан в Нигерии». Российский дипломат поинтересовался, собирается ли американский лидер проявить ту же заботу о прихожанах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые подвергаются притеснениям со стороны властей Киева.
В четверг Трамп в очередной раз заявил заявил, что Вашингтон готов «защитить христиан по всему миру», несмотря на опровержения Правительства Нигерии о дискриминации верующих
«Примет ли президент США меры по спасению христиан УПЦ? Или его волнуют только христиане в Нигерии?» – написал Полянский в соцсети X.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о возможности военного вмешательства в ситуацию в Нигерии. Белый дом обсуждает точечные удары дронами и приостановку финансовой помощи африканской стране. Американский лидер объяснил такие меры желанием защитить христианское население от атак исламистов.
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