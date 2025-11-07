Армия России обрушила семь групповых ударов на военные аэродромы и наёмников ВСУ
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Вооруженные силы России с 1 по 7 ноября нанесли семь групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, во время атак использовались высокоточные средства поражения и ударные беспилотники. Под ударами оказались предприятия оборонной промышленности, элементы газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, а также участки транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.
В перечень целей вошли военные аэродромы, ремонтные мощности вооружения и техники, сборочные цеха и места хранения ударных БПЛА. Отмечается поражение площадок подготовки к пускам, а также пунктов временной дислокации украинских подразделений, включая националистические формирования и наёмников из других стран.
Ранее Life.ru сообщал, что российская армия сорвала попытку ВСУ прорвать кольцо окружения под Купянском. Кроме того, по словам командира ВС РФ, восточную часть города получится зачистить от украинских боевиков в ближайшие пять дней.
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