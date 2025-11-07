Армия России обрушила семь групповых ударов на военные аэродромы и наёмников ВСУ

Вооруженные силы России с 1 по 7 ноября нанесли семь групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время атак использовались высокоточные средства поражения и ударные беспилотники. Под ударами оказались предприятия оборонной промышленности, элементы газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, а также участки транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.

В перечень целей вошли военные аэродромы, ремонтные мощности вооружения и техники, сборочные цеха и места хранения ударных БПЛА. Отмечается поражение площадок подготовки к пускам, а также пунктов временной дислокации украинских подразделений, включая националистические формирования и наёмников из других стран.