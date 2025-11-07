В Госдуме поддержали идею освободить школьников от уроков по субботам

Инициатива об отмене школьных занятий по субботам и домашних заданий на выходные направлена на обеспечение полноценного отдыха учащихся, заявила депутат Госдумы Анна Скрозникова. Она поддержала соответствующее предложение коллег, отметив, что дети трудятся не меньше взрослых и нуждаются в двух полноценных выходных для восстановления сил.

«Понимаю, насколько важен для детей баланс между учебной нагрузкой и временем на восстановление... Это особенно важно для формирования эмоционального благополучия и интереса к учёбе, который часто угасает именно из-за усталости и перегруженности», — подчеркнула парламентарий.

Однако реализация инициативы потребует существенной реорганизации учебного процесса, включая пересмотр длительности уроков, учебной нагрузки и подходов к домашним заданиям. При грамотном решении этих задач качество образования не только не пострадает, но и повысится за счёт снижения хронической усталости учащихся, уверена собеседница «Ридуса».

Напомним, ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой сделать субботу полностью свободным от учебной нагрузки днём для школьников. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР планируют внести на рассмотрение законопроект, который сдвинет время начала уроков в школе на 09:00 и введёт пятидневку в образовательных учреждениях.