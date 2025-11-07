Подоляка заявил о беспрецедентном прорыве Армии России в Запорожье

Российские вооружённые силы осуществили значительный прорыв на фронте в ходе специальной военной операции, продвинувшись на глубину до пяти километров в течение суток. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

По его информации, подразделения Восточной группировки войск выполнили боевую задачу на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Ширина прорыва составила примерно 15 километров при глубине продвижения до пяти километров.

«То есть ширина прорыва примерно составляет 15 километров и до пяти километров в глубину. За день... Невероятно круто. Я что-то не припомню на данном участке такого продвижения. Да и вообще не припомню», — отметил блогер.

Подоляка уточнил, что наиболее значительные успехи достигнуты в районе села Сладкое, где продолжаются активные боевые действия. Также, по его данным, сражения развернулись в районах населённых пунктов Новое и Новоуспеновское. Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.