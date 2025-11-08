Издание Kp.ru узнало детали уничтожения танка «Леопард», фрагмент которого впоследствии попал в личную библиотеку президента России Владимира Путина. Военкор Дмитрий Стешин взял интервью у бойца с позывным Москва, непосредственно участвовавшего в захвате данного трофея.

Военный рассказал об уничтожении «Леопарда». Видео © Kp.ru

Москва рассказал, что этот «Леопард» зашёл в Работино по дороге к разрушенной школе. За танком велось наблюдение с квадрокоптера, и его вывели на заранее подготовленную позицию, где уже находился FPV-дрон ВТ 40.

«Леопард» работал по нам прямой или полупрямой наводкой. Они любили подъехать к нашим позициям на 3–4 километра… И замечу, что для противника это было очень эффективно. Высокая скорость полёта снаряда, настильная траектория. У тебя не больше секунды, чтобы спрятаться, услышав выстрел», — описывает боец.

По словам бойца, танк эффектно загорелся, а затем так же эффектно взорвался. Он также с уважением отметил вклад в успех операции дрона ВТ 40, названного в честь уже погибшего Владлена Татарского.

Ранее командующий Вооружёнными силами Российской Федерации заявил, что восточная часть Купянска в Харьковской области будет взята под контроль ВС РФ в течение ближайших пяти дней. Он отметил, что, несмотря на продолжающееся сопротивление со стороны украинских сил, российские военнослужащие уверены в достижении поставленной цели.