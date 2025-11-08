Россия и США
8 ноября, 18:20

Украина открыла все пункты пропуска на границе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Semenovych

Вечером в субботу, 8 ноября, пункты пропуска на украинской границе возобновили работу после сбоя в функционировании базы данных таможни. Это следует из заявления пресс-службы украинской погранслужбы.

«Сотрудники таможни осуществляют оформление транспортных средств в штатном режиме», — сказано в публикации, размещённой в официальном Telelgram-канале ведомства.

Напомним, сообщения о приостановке пропускных операций на украинской границе поступали ранее 8 ноября. Причиной тому послужил сбой в работе таможенной базы данных. Согласно информации государственной пограничной службы Украины, система не работала из-за технической неисправности. Кроме того, в начале месяца украинские власти приняли меры для укрепления границы в Закарпатской области. По словам представителя погранслужбы Андрея Демченко, граница была усилена бетонными блоками и дополнительными мерами безопасности из-за частых попыток прорыва на автомобилях.

