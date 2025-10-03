Экс-депутат Молдавии Цуцу задержан после попытки пересечь границу с Украиной

В отношении бывшего депутата Молдавии Константина Цуцу, который находит в розыске за мошенничество и незаконное обогащение, возбудили новое уголовное дело по факту нелегального пересечения границы с Украиной. Это следует из заявления пресс-службы молдавской полиции.

«Полиция сообщает подробности задержания Константина Цуцу, который находится в розыске и проходит по уголовному делу, возбуждённому по факту незаконного пересечения государственной границы. В последнее время он находился на территории левобережья Днестра и, узнав, что является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по данному факту, вновь незаконно пересёк границу с Украиной», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале правоохранителей.

Следствие придерживается версии, согласно которой бывший депутат намеревался легализовать своё нахождение в Молдавии, а также через посредников подкупить сотрудников пограничной полиции, чтобы беспрепятственно попасть на территорию страны.

Напомним, в прошлом месяце суд в Кишинёве распорядился объявить Цуцу в международный розыск. Экс-депутат обвиняется в мошеннической деятельности и незаконном обогащении. В четверг его задержали при попытке попасть на территорию Молдавии. В настоящее время Цуцу находится в изоляторе в Кишинёве.