25 сентября, 10:20

Олигарха Плахотнюка экстрадировали в Молдавию из Греции

Экстрадиция Плахотнюка в Молдавию. Обложка © ТАСС / Денисов Вадим

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка доставили из Греции в Кишинёв для привлечения к уголовной ответственности. О прибытии самолёта с бизнесменом на борту сообщил корреспондент телеканала PRO TV.

Политика перевозили на рейсовом лайнере из Афин в наручниках. Сойдя с трапа, Плахотнюк был немедленно взят под охрану сотрудниками пограничной полиции. После задержания его доставили в столичный пенитенциар № 13, который считается одним из наиболее строго охраняемых следственных изоляторов в стране. В то же время, как передают очевидцы, у входа в аэропорт собралась группа людей, выражающих поддержку экстрадированному бизнесмену.

Плахотнюка задержали 21 июля в афинском аэропорту вместе с бывшим депутатом Константином Цуцу. Во время ареста оба политика собирались вылететь в Дубай. В ходе обыска у них изъяли 17 фальшивых документов, среди которых оказались подделанные удостоверения личности и иностранные паспорта. При этом Плахотнюка предупредили об опасности по приказу молдавских властей до предстоящих выборов 28 сентября. Цель – избежать разоблачительных заявлений в адрес действующего президента Майи Санду.

