Олигарха Плахотнюка экстрадировали в Молдавию из Греции

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка доставили из Греции в Кишинёв для привлечения к уголовной ответственности. О прибытии самолёта с бизнесменом на борту сообщил корреспондент телеканала PRO TV.

Политика перевозили на рейсовом лайнере из Афин в наручниках. Сойдя с трапа, Плахотнюк был немедленно взят под охрану сотрудниками пограничной полиции. После задержания его доставили в столичный пенитенциар № 13, который считается одним из наиболее строго охраняемых следственных изоляторов в стране. В то же время, как передают очевидцы, у входа в аэропорт собралась группа людей, выражающих поддержку экстрадированному бизнесмену.