В Киеве из-за перебоев с энергоснабжением загорелся трамвай

В украинской столице на фоне перебоев с подачей электроэнергии загорелся трамвай. Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 ноября. О случившемся передаёт Київ INFO.

Напомним, ранее в социальных сетях появились кадры из обесточенного после ночной атаки Киева. На видеозаписях запечатлены автомобили, движущиеся по неосвещённым улицам с включенными фарами. Отключения света распространились не только на столицу Украины. Жители Харькова и Изюма также сообщают о проблемах с энергоснабжением. В Киеве на 9 ноября вводятся графики отключений. В «Центрэнерго» сообщили об остановке всех государственных теплоэлектростанций на Украине. Как подчеркнули в компании, причиной стали ночные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.